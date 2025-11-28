Халваджиян, Гуркова и семейство Бачорски коронясаха "Miss C’est La Vie" (Снимки)

На 26 ноември, сряда вечер, блясъкът в София имаше едно име – Miss C’est La Vie. Престижният конкурс успя да засенчи всички досегашни формати и да постави нова летва в организирането на подобни събития у нас. Публиката в клуба бе категорична: толкова впечатляваща селекция от красавици България не е виждала от години.

Церемонията беше изпипана до последния детайл – от сценографията и светлинното шоу до динамичния ритъм на програмата. 18 претендентки от цялата страна се изправиха една срещу друга в надпревара, която съчета красота, сценично присъствие и интелект.

Голямата изненада на вечерта дойде още с първия тур – дефиле в български народни носии, предизвикало овации в залата. Вторият кръг пренесе публиката в съвременната естетика на модния бранд Alessa, а финалният тур блесна с последните модели на RADAPOLA и бижута на Виктория голд, които превърнаха сцената в моден подиум от международна класа.

Звездното жури в състав Джиди Халваджиян, Наталия Гуркова, Даниел и Анастасия Бачорски оцени не само визията, но и характера и интелекта на участничките. Провокативните въпроси поставиха момичетата в неочаквани ситуации, а тяхната увереност и харизма впечатлиха зрителите.

Големият триумф на вечерта бе за Надежда Гатева, заслужено коронясана за Miss C’est La Vie 2025. Тя получи чек на стойност 10 000 лева. Общият награден фонд достигна 15 000 лева, допълнен от множество подаръци и ваучери, предоставени от партньорите на събитието.

Вечерта завърши с бляскаво афтър парти и специално участие на попфолк звездата Емилия, която допълнително покачи настроението и превърна събитието в истински празник.

Победителки и носителки на специални титли:

Miss C’est La Vie – Надежда Гатева

1-ва подгласничка – Лора Овчарова

2-ра подгласничка – Евелина Лазарова

3-та подгласничка – Габриела Зимина

Лице на публиката – Ивайла Некова

Лице на Alessa – Ивайла Некова

Лице на RADAPOLA – Евелина Лазарова

Лице на Flair – Евелина Лазарова

Лице на Victoria Gold & Silver – Габриела Зимина

Лице на Elinor – Ерика Михова

Лице на Belaire – Кристина Чавдарова

Лице на сладкарница „Неделя“ – Лора Овчарова

Лице на Dongfeng – Ерика Михова

Miss C’est La Vie 2025 не просто показа красота – той утвърди нови стандарти за стил, класа и организация. Със своите силни участнички, безупречна продукция и богат награден фонд, събитието се превърна в емблема на модерната българска сцена за висока мода и женска елегантност.