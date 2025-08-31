Хотелиер прецака Гатьо на Южното Черноморие

Гатьо остана много недоволен от последното си курортуване на Южното Черноморие. Култовият участник в „Игри на волята” и „Хелс Китчън” беше измамен от хотелиер и вече ще има едно наум, дали да ваканцува у нас.

„Със съпругата и децата всеки уикенд ходим до нашето море или в Гърция. Резервациите си ги правим онлайн. Видяхме в интернет страхотен хотел на юг от Бургас и въпреки че цените му бяха високи, си платихме нощувки. Отивайки на място, се сблъскахме с нерадостна действителност. Стаите изобщо не отговаряха на снимките, които бяха качени в сайта. Ядосах се, но се овладях заради синовете ми и учтиво помолих да ми бъде върната преведената сума. Последва отказ и едва се въздържах да не отприщя гнева си. В крайна сметка склоних да ни дадат друга стая, която беше в малко по-прилично състояние”, сподели пред „Уикенд” бившият командос и настоящ охранител. След което допълни, че кракът му повече няма да стъпи в курортното градче, в което са го прецакали и в което постоянно срещал възмургави по рождение сънародници.