Избери себе си с Ваня Богданова: INNER-G, SLEEP & RESET и Дневник за осъзната промяна

„Трансформацията започва в момента, в който избереш да се погрижиш за себе си – за своето тяло, ум и вътрешен свят. Създадена от Ваня Богданова, тази цялостна система обединява силата на ежедневната подкрепа, пълноценното възстановяване и осъзнатата връзка със себе си, за да ти помогне да живееш по-балансирано, по-спокойно и в хармония със своята истинска същност.“

Това дава усещането, че не се представят просто продукти, а цялостна философия и метод за лична трансформация, което е много по-силно като послание и брандинг.

Истинската промяна не се случва за един ден и не започва отвън. Тя започва отвътре – с грижата за тялото, с осъзнатостта към собствените ни емоции и с малките ежедневни избори, които ни приближават към по-балансиран, спокоен и пълноценен живот.

Именно тази философия стои зад създаденото от Ваня Богданова – цялостна система за подкрепа на съвременния човек, която обединява силата на правилната грижа за организма и осъзнатата връзка със самите нас.

След години работа с хора, търсещи повече енергия, вътрешна устойчивост и хармония, Ваня Богданова създава две допълващи се формули – INNER-G и SLEEP & RESET, разработени да работят в синхрон с естествения ритъм на тялото.

INNER-G е дневната подкрепа – формула за повече концентрация, емоционален баланс и вътрешна стабилност в динамиката на ежедневието.

SLEEP & RESET е нощната грижа – формула за отпускане, качествен сън и пълноценно възстановяване, защото именно през нощта организмът се презарежда и възвръща своя баланс.

Към тях Ваня Богданова създава и „Дневник – 21-дневна трансформация“ – практичен инструмент за личностно развитие и осъзната промяна. Повече от дневник, той е пътешествие към самите нас – пространство, в което всеки ден отделяме време, за да чуем мислите си, да осъзнаем чувствата си и да изградим нови, подкрепящи навици.

Как се използва?

В продължение на 21 дни дневникът те води стъпка по стъпка чрез специално подбрани въпроси, упражнения и практики за осъзнатост. Не са необходими часове – само няколко минути дневно, посветени на теб самия. Всеки ден е възможност да внесеш повече яснота, благодарност, баланс и намерение в живота си.

Природата е в основата на всяка формула, създадена от Ваня Богданова. INNER-G и SLEEP & RESET обединяват силата на внимателно подбрани натурални съставки в чисти формули, свободни от излишни изкуствени добавки, защото истинската грижа започва с това, което допускаме в тялото си.

Заедно, INNER-G, SLEEP & RESET и „Дневник – 21-дневна трансформация“ създават цялостна система за грижа отвътре навън – за повече енергия през деня, пълноценно възстановяване през нощта и по-дълбока връзка със себе си всеки ден.

Защото истинската промяна не е еднократен момент, а процес. И всяка голяма трансформация започва с едно малко, но важно решение – да избереш себе си.