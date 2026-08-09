Брадърът Виктор чете лекции в Академия за бръснари

Виктор Ангелов ще става преподавател наесен. Бургаският Ромео от „Биг Брадър 2024” ще учи на занаят млади хора с усет към красивите прически.



„През лятото подстригвам във филиала ми в Приморско, а в софийския ми салон тече голям ремонт. Помещението в „Студентски град” ще е напълно готово през септември, за да посрещне първите курсисти на моята Академия за бръснари. Групите, които ще водя там, ще са по 5 човека”, сподели риалити героят пред репортер на „Уикенд”. И допълни, че през август работата му край морето се е увеличила, защото и курортистите са станали доста повече.