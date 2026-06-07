Как да се заявим без вина и страх: Ваня Богданова с нова лекция в София https://hotarena.net/lubopitno/kak-da-se-zayavim-bez-vina-i-strah-vanya-bogdanova-s-nova-lekciya-v-sofiya HotArena.net

Ваня Богданова ще бъде лектор на събитието „Да се заявиш и да се отстоиш“, което ще се проведе на 11 юни от 20:00 часа в Gravity Bar на ул. „Московска“ 3 в София. В програмата ще участва и Мария Карагьозова, сертифициран NLP коуч.

Темата на срещата е свързана със способността човек да изразява своите нужди, мнения и желания по спокоен, уверен и уважителен начин, без да пренебрегва себе си или околните.

По време на събитието участниците ще научат защо често изпитват трудност при поставянето на лични граници, какво се случва в мозъка при страх от отхвърляне и по какъв начин необходимостта от одобрение влияе върху ежедневните решения. Ще бъдат представени практически подходи за по-уверена комуникация, изразяване на потребности без чувство за вина и изграждане на по-голяма лична свобода чрез ежедневните избори.

Програмата включва техники за повишаване на увереността и автентичността, водена медитация за свързване с вътрешния глас и приказкотерапия, използваща символи, образи и истории като инструмент за личностно осъзнаване и развитие.

Участниците ще получат по-добро разбиране за собствените си поведенчески модели, инструменти за изграждане на здравословни граници, нови умения за ефективна комуникация и по-ясна представа за вътрешните механизми, които често възпрепятстват личностното развитие.

Входът за гости е 15 евро.

Коя е Ваня Богданова?

Ваня Богданова е международно сертифициран специалист и коуч в областта на професионалното развитие, психологията и невронауката. Тя притежава международно признати сертификати по невронаука и човешко поведение от Centre of Behavioural Excellence (CBEHx), Великобритания.

Сертифицирана е по Neuroscience Coaching, както и по Holistic и Integrative Coaching програми. Завършила е висше образование по Човешки ресурси и Мениджмънт и притежава магистърска степен по Бизнес психология и управление.

Професионалният ѝ опит е насочен към човешкото поведение, лидерството, личностното развитие и професионалната реализация. През 2025 г. е отличена с наградата „Бизнес жена на годината“ за принос в сферата на личностното развитие и трансформационната работа, а през 2026 г. получава отличието „Мисис Дама на годината“.

Заедно с Мария Карагьозова двете водещи съчетават знания и практически опит в областта на коучинга, поведенческата психология и личностното развитие, като предлагат на участниците инструменти за по-осъзнат и уверен живот.