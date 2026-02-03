Как ще продължи “Шербет от боровинки” след Фатих

Турският актьор Догукан Гюнгьор е бил отстранен от сериала „Шербет от боровинки", след като е дал положителна проба за наркотици, пише Минаха години. Решението е взето от ръководството на Show TV, което стои зад сериала. Гюнгьор участваше в поредицата чети-ри сезона и изпълняваше една от главните роли.

Скандалът избухна след мащабна операция на Главната прокуратура в Истанбул, насочена срещу известни личности, заподозрени в покупка и употреба на забранени субстанции. Проби от кръвта и косата на Гюнгьор са показали следи от кокаин и марихуана. Актьорът бе сред задържаните по-рано този месец, което предизвика вълна от спекулации в турските медии.

Ръководството на телевизионния канал „Шоу ТВ" реагира светкавично, прекратявайки, договора на звездата. Това поставя сценаристите на „Шербет от боровинки" пред сериозно предизвикателство, тъй като неговият герой Фатих е ключов за сюжетната линия на поредицата.

В социалните мрежи актьорът потвърди новината и изрази своето дълбоко съжаление. Той призна за направените грешки, но подчерта, че вече е предприел стъпки към „чист живот".