Каква е тайната му: Джордан стопи 25 кила

„От юли миналата година отслабнах с цели 25 килограма, като резултат от строга дисциплина и желание да се видя в идеална форма", похвали се фолк певецът Джордан. Той обясни, че ключът към успеха е в постоянството и във вътрешната мотивация, пише Телеграф.

Според него не е достатъчно да се започне с ентусиазъм, а трябва да се продължи със здравословен начин на живот и следване на строг режим. Изпълнителят на „Къв съм як" не крие, че процесът е бил труден и е изисквал огромно усилие, но резултатите му дават усещане за пълноценност и удовлетворение.  

 

