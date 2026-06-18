Корнелия вдига парти за 80-ия юбилей на майка си https://hotarena.net/lubopitno/korneliya-vdiga-parti-za-80-iya-yubiley-na-mayka-si HotArena.net

Майката на Корнелия Нинова - Маргарита, отпразнува своя 80-и рожден ден с голямо семейно тържество, което събра най-близките й хора, пише Ретро. Купонът се е състоял в известно заведение между Мизия и Оряхово, където юбилярката посрещнала роднини, пристигнали специално за повода от различни места.

Организацията бе поета от Корнелия Нинова, която събрала фамилията на майка си. Сред гостите била и по-голямата й сестра Румяна, която пристигна от Англия.

Румяна миналата година също имаше юбилей - навърши 60. Двете сестри поддържат близки отношения въпреки разстоянието.