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Крисия и Кристиан запяха заедно

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Крисия и Кристиан запяха заедно

HotArena.net
70

 

Крисия и Кристиан Костов запяха заедно на парти в столицата, пише Телеграф. За първи път любимците на публиката представиха обща песен. Двамата са от най-забележимите участници на "Евровизия", като спечлеиха сърцата на зрителите, макар и втори в своите класирания. Сега пяха заедно.

Това се случи при представянето в София на новия хит на Костов Shh, който в същото време даде названието и на аромат с името на изпълнителя. Самият музикант предприе и нова смела стъпка, като прие артистичния псевдоним Kian. Той идва от името му и доста по-лесно може да се произнася от народите в Далечния изток.

Българинът е звезда в Китай, където е сред най-разпознаваемите западни изпълнители и там налага модните тенденции. 

 

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