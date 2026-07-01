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Квасят мляко за US пънкари

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Квасят мляко за US пънкари

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Определящи се като US рок пънкари, Bad Religion за концерта у нас искат да им заквасят истинско българско кисело мляко, пише Телеграф.

Bad Religion са хедлайнери в първия ден, 10 юли, на рок фестивала в Долината на виното. Те държат да опитат напълно автентично българско кисело мляко.

На следващия ден хедлайнери в Долината на виното са немските метали Powerwolf. Те не са имали големи изисквания, но са поставили условия - без пикантна храна, чесън и гъби.

На 12 юли хедлайнери са немските легенди Helloween. Те искат повече плодове преди концерта, а след шоуто ще празнуват с пица и червено вино. 

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