Квасят мляко за US пънкари

Определящи се като US рок пънкари, Bad Religion за концерта у нас искат да им заквасят истинско българско кисело мляко, пише Телеграф.

Bad Religion са хедлайнери в първия ден, 10 юли, на рок фестивала в Долината на виното. Те държат да опитат напълно автентично българско кисело мляко.

На следващия ден хедлайнери в Долината на виното са немските метали Powerwolf. Те не са имали големи изисквания, но са поставили условия - без пикантна храна, чесън и гъби.

На 12 юли хедлайнери са немските легенди Helloween. Те искат повече плодове преди концерта, а след шоуто ще празнуват с пица и червено вино.