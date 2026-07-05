Мартин Елвиса става конкуренция на Емануела

Мартин Елвиса май е на път да се превърне в сериозна конкуренция на бившата си половинка – фолк звездата Емануела.

Бизнесменът и собственик на популярни нощни заведения изненада посетителите на един от клубовете си, като неочаквано хвана микрофона и демонстрира певчески умения. Пред препълнения клуб той изпълни няколко песни, а присъстващите го аплодираха бурно и заснеха изявата му с телефоните си, видя „Уикенд”.

Очевидци разказват, че Мартин се чувствал напълно в свои води на сцената и се забавлявал. Уви, не изпълнил песен на Емануела, а на нейна колежка. Някои дори се пошегуваха, че ако продължи в същия дух, съвсем скоро може да засенчи бившата си и да се впусне в музикална кариера. Засега Мартин Елвиса предпочита да остане само любител певец и се изявява без хонорар и собствен репертоар.