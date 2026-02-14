Мартин Елвиса става водещ на "Ергенът"

Мартин Николов – Елвиса от предишния сезон на Ергенът поема ново телевизионно предизвикателство. Той става водещ на коментарната рубрика „Ергенът: С Марто и компания" в предаването Преди обед.

В анонса на новата рубрика Елвиса обещава откровени разговори и провокативни теми: „Ще задавам въпросите, които не искаха да зададат. Ако не ви хареса предаването... ще ме обидите!", заявява той с типичното си чувство за хумор.

Рубриката ще следи събитията, участниците и най-коментираните моменти от новия сезон на „Ергенът", който стартира на 17 февруари по Би Ти Ви. Очакванията са форматът да внесе още повече динамика, коментари без заобикалки и свеж поглед към любовното риалити.