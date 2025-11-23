Мъжката Лили Иванова: Веско Маринов вече не дава да го снимат Жена от екипа на трубадура налита на бой на почитателките му https://hotarena.net/lubopitno/mazhkata-lili-ivanova-vesko-marinov-veche-ne-dava-da-go-snimat HotArena.net

Веселин Маринов вече доста трудно прикрива наедрялото си тяло. В последно време трубадурът от Полски Тръмбеш избира по-широки тениски, за да не си личи, че се е окръглил, но дори и черните торбести одежди не помагат да скрие корема си. Заради това Веско е взел кардинални мерки – той вече забранява на фенките си да го снимат, макар голяма част от тях да са пенсионерки и да не използват модерни телефони с камера.

За спазването на правилата за забраната на снимки се грижи руса негова спътница на име Росица. Именно тя спретна невероятен цирк по време на едно от последните участия на изпълнителя. Позорната случка се е разиграла в Дупница, узна „Уикенд”.

„Тази жена се държи като фелдфебел. Името й е Росица. Тя забранява да се снима. Разпорежда се кой къде да седне, забранява на хората да правят снимки. Вилнее, все едно е в спалнята си! Опитва да командва, юрка нас, персонала на театъра, поставя им задачи, аз продавам билети, а тя ме кара да събирам телефони и да се карам с хората, с журналистите” - оплака се билетопродавачката на театъра в Дупница. Росица насъсквала персонала срещу хора с телефони, които искали да запечатат любим миг от песен, а не да злепоставят Веско, твърдят очевидци.

„Тази служителка на Веско го прави за смях, направо за резил! А той изглежда грохнал, май за това не дава никой от първите редове да извади телефон. Обостри подозренията към него, изнерви обстановката с нагло поведение, с лош и невъздържан характер. Това е пълно безобразие!” - коментираха от персонала на театъра, видели се за първи път в чудо.

„Как е възможно заради някакви килограми да се бият с хората, да не им дава да снимат, ние сме в шок! Кой забранява на почитателите си да снимат?”, чудеха се фенове на Веско Маринов.

Росица забранила и на журналисти, и на хора да фотографират певеца, за да не се разпространяват кадри с наедрелите му форми и да му се присмиват. Изпълнителят на „Горчиво вино” явно следва примера на Лили Иванова, която от години е забранила да я щракат, за да не лъсне истинското й лице, което няма нищо общо с лустросаните й фотоси в социалните мрежи.

„Журналистите са на работните си места, те са поканени от мен, а залата не е собственост на тази никому непозната жена, която явно иска да блесне. За недопустимото й поведение ще получи глоба! Не Веско Маринов определя реда в залата, още по- малко кой къде да бъде, това е грозно и недопустимо поведение”, коментира директорът на театъра в Дупница Иван Иванов.

Залата беше пълна с хора от третата възраст и шепа малко по-млади, но повечето си тръгнаха разочаровани от концерта с думите: „Страшна метаморфоза!”, „Как напълня толкова много“, шокирани са дори най-върлите му фенове, които не обърнаха внимание на любимите песни, а на гледката пред тях.