Мечо смени Марулка с Кати

Най-любимият ром на интернета - Мечо, смени любимката см Марулка с фолк звездата Кати. Той е звездата в новия клип на изпълнителката по песента „Гот е“. Всъщност това е нова версия на хита й от преди 25 г. Текстът е на Герго Милов, а актуалният аранжимент е на Мишо Бургуджиев.

Видеото е заснето от Rushen music с участието на актьора Димитър Кирязов в емблематичния ромски образ. В кулминацията той хвърля пари по волната пеперуда на попфолка. „Марулка защо я няма“ - питат феновете в коментарите под видеото, което вече набира скорост в YouTube, пише Телеграф.

„В първата част на игралния ми филм „Почивката“ използвах две песни от каталога на „Милена рекърдс“ - „Селската баня“ и „Бял мерцедес ме преследва в живота“. Предоставиха ми ги безвъзмездно, за което благодаря и сега им върнах жеста, като участвах в техен клип, въпреки че съм отказвал това на други изпълнители. Те си избраха образа на Мечо, снимахме в студио на Панчарево“, сподели пред „Телеграф“ Кирязов.

Преди да се снима при Кати, актьорът и неговата половинка Силвия Йорданова са изкарали кратка почивка в Созопол. „Бяхме за 4-5 дни. Имаме си любимо място с гледка към морето и там събираме енергия за следващите си проекти. Вече сме с две деца и е по-трудно. Аз гледам Даниел, Силвия - бебето Алиса. И там снимахме някое клипче“, сподели режисьорът. Синът им все по-често е герой във видеата от поредицата „Светът на Ванката“.

„То това беше, че ако ще идва с нас, да се включва в снимките. Играе малкия син на Бай Иван. Доста добре се справя. Може би защото е виждал какво как правим и му е по-лесно. С всяко следващо видео се ошлайфа още повече, макар че говорът му още не е съвсем чист. През август планираме по-голяма почивка, но още не сме решили къде. В Гърция никога не сме ходили, та може би там ще отидем“, сподели още Димитър Кирязов. Той издаде още, че за есента подготвят нов голям проект, който обаче няма да е филм, но го планират доста отдавна.