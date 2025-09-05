Миро на Лена мъж под чехъл, показа си прането

Последни
Миро - половинката на депутатката от ПП Лена Бориславова, предизвика истински смях в социалните мрежи с най-новата си публикация, пише Ретро.

Той качи снимка от семейната им почивка, която продължи няколко седмици, но вместо романтични залези или коктейли край морето зрителите получиха прострени гащи върху шезлонг.

Оказа се, че гордият татко е този, който се грижи за прането на дрехите на малката Деа по време на ваканцията, но вместо одобрение за старанието му потребителите го обявиха за "мъж под чехъл".

