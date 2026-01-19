Мистър Бийн заби Миа Калифа

Двамата се залюбили в Южна Франция, продължили на Малдивите. В един от най-възхитително неочакваните обрати на 2026 г. се превърна комедийната легенда Роуан Аткинсън - завинаги увековечен като тромавия, безмълвен гений Мистър Бийн - се среща тихомълком със звездата от филми за възрастни и понастоящем интернет личност Миа Калифа.

Според слуховете връзката им е започнала през летните месеци. Трудният за вярване слух се движи от два дни из мрежата и набира скорост, като за момента няма потвърждения, пише Телеграф.

Източници, близки до двойката и цитирани от предимно развлекателни сайтове, описват изненадващо сдържан романс, който уж е започнал с непринудени срещи в Южна Франция, преди да се превърне в частни пътувания с яхта, луксозни курортни почивки на Малдивите и късни вечери.

Самият Аткинсън, иначе запален фен на спортните коли, през миналата година се снима в телевизионен сериал, посветен на инспектор Мегре, и може би тъкмо поради тези му посещения във Франция е тръгнала и работата с розовата актриса.