Митака от „София ден и нощ” пребори здравословни проблеми

Актьорът Кристиан Кирилов, познат на зрителите като Митко от риалити сериала „София ден и нощ”, разкри, че е преминал през сериозен здравословeн проблем. Мачото се е борил с бактериална инфекция, която го е извадила от нормалния ритъм на живот. Кристиян сподели, че последните седмици са били изпитание за него - както физически, така и психически, но вече се чувства значително по-добре и постепенно се връща към обичайния си начин на живот.

„След една дълга и неприятна битка с бактерия - не го пожелавам на никого, днес вече съм о`кей. Най-важното е, че съм здрав или поне много по-добре. Покрай всичко това си дадох сметка колко важно е здравето и как живеем живота си”, коментира Кирилов и допълни, че болестта го е накарала да се замисли за много неща, които преди е приемал за даденост. Той използва случая да се похвали с начина си на живот, като изброи навици, които според него са му помогнали по-бързо да се възстанови. По думите му не пуши, не пие алкохол, не яде телешко и свинско месо, избягва кафето и газираните напитки, а дори и футболните мачове не го вълнуват. „Най-голямата ми гордост е, че не пуша!”, категоричен е актьорът, който от години поддържа имидж на човек със строга дисциплина, здравословен режим и сериозна физическа подготовка.

Проблемите със здравето му идват в момент, в който и в личния му живот няма особена стабилност. От известно време насам Кристиан е сам и няма сериозна жена до себе си, след като любовната му история с фолк певицата Джулия окончателно е приключила. Връзката им премина през всичко – бурна любов, романтична сватба, развод, повторно събиране и в крайна сметка нова раздяла, която този път изглежда окончателна.

Мачото и чалга изпълнителката се влюбиха преди няколко години и отношенията им се развиха светкавично. Любовта им бе страстна и показна, а последвалата сватба се превърна в истинско събитие за феновете им. Кристиан и Джулия бяха считани за една от най-красивите двойки в публичното пространство – той мускулест и харизматичен телевизионен герой, тя – темпераментна певица с ярко сценично присъствие. Модерната им приказка обаче не завърши с щастлив край. След време в отношенията им настъпиха сериозни проблеми и се стигна до развод, който тогава изглеждаше окончателен. По-късно обаче любовта между тях отново пламна и те решиха да си дадат втори шанс. Този път връзката им изглеждаше по-зряла и по-осъзната, а почитателите им вярваха, че двамата ще успеят да запазят семейството си. Реалността се оказа по-различна и отношенията им отново се разпаднаха. Двамата вече не се появяват заедно, а в социалните мрежи почти няма следа, че някога са били семейство.

Първият път екранният Митак се раздели с Джулия заради негова изневяра с Денислава Велкова от предаването „Игри на волята”. Самият Кирилов по-късно призна, че е сгрешил и че решението му е било взето в момент на яд след пореден семеен скандал. Връзката му с блондинката не продължила дълго, а той осъзнал, че иска да се върне при съпругата си. В началото Джулия отказвала да му прости, но след време все пак му дала втори шанс. Какво точно се е случило след това и защо връзката им отново е приключила, остава неясно. Според запознати причините са били натрупани във времето. По време на брака им певицата така и не успя да забременее, което също е възможен източник на напрежение между двамата.

Докато бяха разделени, Джулия изглеждаше силно наранена и не криеше, че преживява тежко раздялата. В същото време Кирилов неведнъж се хвалил, че получава огромно внимание от всякакви жени. „Пишат ми по 150–200 съобщения на ден”, разказвал е той.

В професионален план актьорът твърди, че се чувства стабилен. Освен че стана известен със сериала „София ден и нощ”, той развива собствен бизнес с автокъща „Ден и нощ”, а също така се опитва да се реализира и в киното. Последната му поява на екран е във филма „Аферата Пикасо”.

В младежките си години Кирилов е работил какво ли не – бил е сервитьор, охрана в дискотека, момче за всичко, дори и фризьор. По-късно се насочва към фитнеса, бодибилдинга и телевизията, като твърди, че всичко е постигнал с труд и дисциплина. Той не крие, че е амбициозен и че все още мечтае за кариера в шоубизнеса.

След преживяната бактериална инфекция актьорът е започнал да гледа по-различно на живота. Според него човек се сеща колко е важно здравето едва когато го загуби. „Нищо не струва повече от това да си добре и да можеш да станеш сутрин без болка”, категоричен е Крис. Сега изглежда решен да се фокусира върху себе си, върху работата и върху това да остане в добра форма.