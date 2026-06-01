След 20 години мълчание Дичо проговори за раздялата си с D2

Дичо и китаристът Димитър Кърнев най-после разкриха в ефира на Нова тв какво е довело до края на D2 преди години, пише България Днес.
Дичо признава, че постепенно се отдалечил от групата покрай снимките във филми, а смъртта на бащата на Кърнев, който държал бандата сплотена, разклатила всички.
"Просто си хванах багажа и си тръгнах", спомня си певецът. След раздялата той подписал договор с други продуценти и връщане назад вече нямало. Днес обаче двамата отново работят заедно и подготвят нов албум на D2.