Модата се завърна с размах: CodeFashion RUNWAY SS26 откри седмицата на модата с вечер на легендите

Първата вечер на CodeFashion RUNWAY SPRING/SUMMER 2026 не просто откри модния сезон в София — тя го възроди с размах, достоен за най-силните години на българската мода.



Под светлините на tENTA на 25 март се случи нещо повече от ревю — случи се емоционално завръщане към златната ера, към онези години, в които модата не просто следваше тенденции, а създаваше културен отпечатък. В една вечер, наситена с памет, стил и изящество, подиумът се превърна в сцена на живата история.

Вечерта бе открита с изключително емоционално обръщение от собственика на CodeFashion — Мария Бонева, която зададе тона на събитието с вдъхновяващо и силно лично послание. Пред събралите се гости тя заяви, че в епохата на технологиите и изкуствения интелект, машините никога няма да могат да заменят човешкия талант, интуиция и онзи неповторим усет за стил и класа, който превръща модата в изкуство. С думите си тя не просто откри вечерта, а утвърди ценността на креативността като жива, човешка сила. В същия дух Мария Бонева обяви и най-новата инициатива на CodeFashion — всеки месец в tENTA да се провежда самостоятелно ревю на български дизайнер, напълно безплатно, с ясната мисия да подкрепя, развива и дава сцена на както на новото, така и на утвърденото поколение модни таланти в България.





tENTA събра на едно място целия моден и шоубизнес елит — дизайнери, модели, артисти, инфлуенсъри и ключови фигури от културния живот, които заедно станаха свидетели на рядко срещан синтез между минало и настояще. Атмосферата беше електрическа — смесица от носталгия, възхищение и неподправено вълнение. Част от ВИП гостите бяха Юлия Салакина - RADAPOLA със съпругът си Сергей Салакин, Жени Калканджиева,модния инфлуенсър Антоанет Пепе- Карамански, Азис,Михаела Василева, Ивка Бейбе, дизайнерът Светослав Колчагов, Ники Кънчев, бизнес дамата Елена Кристиано,адв.Биляна Тончева, продуцентът Меги Савова, Мила Захариева, проф.Йонко Мермерски и много светски и бизнес елит на страната.





В центъра на вечерта застанаха доайените на българската мода — имена, които не просто дефинираха стил, а изградиха идентичност. Мариела Гемишева, Евгения Живкова, Жана Жекова, Нели Колева, Жоро Пентаграм, Васил Птрийски, Светла Димитрова – Ариес Уникат, Атанас Парушев, Румяна Константинова и Албена Александрова – Рошавата гарга представиха селекция, която говори на езика на времето — смела, характерна и безкомпромисно автентична.





Кулминацията настъпи, когато на подиума се появиха емблематичните лица на българската мода в края на 90-те години Ивайла Бакалова, Елена Ангелова, Маги Сидерова, Биляна Йотовска,Теди Велинова, Деси Зидарова, Ваня Пейчева, Ирина Папазова и Цвети Разложка. Присъствието им не беше просто реверанс към миналото, а силно напомняне, че истинската харизма и стил са вечни.





Всеки силует разказваше история. Всяка стъпка по подиума носеше тежестта на едно десетилетие, което оформи визуалния код на българската мода. Това не беше ретроспекция — това беше жива, дишаща енергия, пречупена през съвременния поглед.





CodeFashion RUNWAY SPRING/SUMMER 2026 започна с вечер, която не просто отдаде почит, а възстанови връзката между поколенията. Вечер, която показа, че модата е повече от визия — тя е памет, култура и идентичност. И ако има момент, в който българската мода отново заяви себе си с увереност и емоция — то той започна именно тук. В tENTA. Под аплодисментите на една публика, която знае, че легендите никога не излизат от мода.

Фотограф: Борис Деков