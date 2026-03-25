Модните легенди на 90-те: вечер, посветена на доайените на българската мода

Тази пролет София ще бъде домакин на една от най-специалните вечери в календара на модния сезон — CodeFashion RUNWAY SPRING/SUMMER 2026, посветена на доайените на българската мода и на златната ера, оформила облика на родния моден подиум.

На 25 март в tENTA публиката ще има възможност да преживее събитие, което надхвърля рамката на традиционното ревю. Това ще бъде вечер на стил, памет и приемственост — среща с имената, които през 90-те години създадоха новата идентичност на българската мода и оставиха ярка следа в нейната история.

В специалната селекция „Доайените на българската мода“ CodeFashion представя:

Мариела Гемишева, Евгения Живкова, Жана Жекова, Нели Колева, Жоро Пентаграм, Васил Птрийски, Светла Димитрова – Ариес Уникат, Атанас Парушев, Румяна Константинова и Албена Александрова – Рошавата гарга.

Това са дизайнери, чиито почерк, смелост и естетика формираха модни тенденции, създадоха разпознаваем визуален език и превърнаха българската мода в културен знак на времето си.

На подиума техните творения ще бъдат представени от едни от най-емблематичните български модели, белязали модната сцена през 90-те и началото на новия век:

Ивайла Бакалова, Жени Калканджиева, Маги Сидерова, Юлиана Кънчева, Теди Велинова, Деси Зидарова, Елена Ангелова, Ваня Пейчева и Цвети Разложка.

CodeFashion RUNWAY SPRING/SUMMER 2026 не е просто модно събитие. Това е вечер, в която миналото среща настоящето, а легендите на българската мода отново застават под светлините на подиума, за да напомнят, че истинският стил има история, характер и наследство.

Публиката ще стане част от вечер, изпълнена с елегантност, носталгия, силно визуално присъствие и модерна интерпретация на едно незабравимо десетилетие. Събитие за всички, които ценят модата не само като визия, а като култура, памет и идентичност.

Защото българската мода има своите легенди.

И тази вечер е посветена на тях.