Момичетата на Miss C’est La Vie излизат в народни носии – конкурсът обещава зрелище на българската красота

Зрелищно начало и поглед към корените – така ще стартира първото издание на конкурса Miss C’est La Vie, който ще се проведе на 26 ноември от 19:30 ч.

Осемнадесет претендентки ще се борят за короната, а големият акцент тази година е именно първият тур: дефиле с традиционни български носии, посветено на красотата, духа и силата на българката.

След впечатляващото начало конкурсът ще продължи с втори тур, в който участничките ще се представят в плажно облекло от Alessa и свои видео визитки. Големият финал предстои с ръчно изработените рокли на Радапола и изискани бижута от Victoria Gold.

Събитието ще продължи до 22:00 ч., а наградният фонд е внушителен – общо 15 000 лева. Междувременно на Facebook страницата на конкурса тече и гласуването за „Лице на публиката“.

Впечатляващо е и журито – сред оценяващите ще бъдат Атанасия и Даниел Бачорски, продуцентът Джуди Халваджиян и легендата на българската мода Наталия Гуркова.

А след коронясването? Вечерта тепърва ще набира скорост – специално After Party с участието на Емилия ще сложи бляскав финал на една от най-чаканите нощи в светския календар.