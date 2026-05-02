На бляскава вечер Мила Захариева събра стил и българска мода заедно с екипа си от International Fashion Connection

На 29 април столицата ни се превърна в сцена на изискано модно преживяване. В елегантната арт обстановка на хотел „Анел“ се проведе ексклузивното ревю на българския дизайнерски бранд Maria Kamisheva Couture, организирано от International Fashion Connection Group /IFC Group/ с президент Мила Захариева.
Събитието събра представители на модните, лайфстайл и бизнес среди, както и представи българската дизайнерска мода в съвременен, артистичен и силно въздействащ формат.
В центъра на вечерта бе колекцията “Portrait of Identity” – селекция от ръчно изработени визии, които съчетават класически силуети, прецизни детайли и отличителен артистичен почерк. Всяка визия носи усещане за индивидуалност, елегантност и силно присъствие – характерен подпис на дизайнера Мария Камишева.
Вечерта надгради класическото ревю с допълнителни артистични акценти. Специален момент бе ревюто с авторски статуетки на скулптора Живко Седларски, представено от малките модели на IFC Models Academy – част от социална инициатива в подкрепа на млади таланти в модния дизайн към IFC Academy, проект на IFC Group. Чрез възможността за закупуване на творбите, гостите се включиха активно в каузата за развитие на бъдещото поколение творци.
Кулминацията на събитието бе модният ревю-спектакъл на Maria Kamisheva Couture, последван от интерактивен live styling performance – рядък и въздействащ формат, в който дизайнерката представи процеса на създаване на визия в реално време, съвместно със стилиста Стоян Данчев.
Финалът прерасна в after show преживяване в пространството на IFC Multibrand Store, където гостите имаха възможност за личен контакт с дизайнера, индивидуални консултации и избор на модели – превръщайки събитието не само в естетическо, но и в персонално модно изживяване.
Водещ на вечерта бе Ипек Бюлентова, която с елегантно присъствие и професионализъм допринесе за цялостната атмосфера на събитието. За визията на моделите в грима се погрижи гримьорът Ивет Димитрова, допринасяйки за завършения и изискан облик на всяка представена визия. Видеозаснемането на събитието бе реализирано от Videotours, които уловиха ключовите моменти и атмосферата на вечерта.
Със своята концепция и реализация, събитието утвърди IFC Multibrand Store като ключова платформа за представяне и развитие на български дизайнерски брандове в съвременен контекст.
International Fashion Connection Group продължава да изгражда устойчив мост между мода, изкуство и култура, създавайки среда, в която талантът не просто се представя – а се развива, подкрепя и утвърждава на международно ниво.