На бляскава вечер Мила Захариева събра стил и българска мода заедно с екипа си от International Fashion Connection

На 29 април столицата ни се превърна в сцена на изискано модно преживяване. В елегантната арт обстановка на хотел „Анел“ се проведе ексклузивното ревю на българския дизайнерски бранд Maria Kamisheva Couture, организирано от International Fashion Connection Group /IFC Group/ с президент Мила Захариева.

Събитието събра представители на модните, лайфстайл и бизнес среди, както и представи българската дизайнерска мода в съвременен, артистичен и силно въздействащ формат.



В центъра на вечерта бе колекцията “Portrait of Identity” – селекция от ръчно изработени визии, които съчетават класически силуети, прецизни детайли и отличителен артистичен почерк. Всяка визия носи усещане за индивидуалност, елегантност и силно присъствие – характерен подпис на дизайнера Мария Камишева.



Вечерта надгради класическото ревю с допълнителни артистични акценти. Специален момент бе ревюто с авторски статуетки на скулптора Живко Седларски, представено от малките модели на IFC Models Academy – част от социална инициатива в подкрепа на млади таланти в модния дизайн към IFC Academy, проект на IFC Group. Чрез възможността за закупуване на творбите, гостите се включиха активно в каузата за развитие на бъдещото поколение творци.

Кулминацията на събитието бе модният ревю-спектакъл на Maria Kamisheva Couture, последван от интерактивен live styling performance – рядък и въздействащ формат, в който дизайнерката представи процеса на създаване на визия в реално време, съвместно със стилиста Стоян Данчев.



Финалът прерасна в after show преживяване в пространството на IFC Multibrand Store, където гостите имаха възможност за личен контакт с дизайнера, индивидуални консултации и избор на модели – превръщайки събитието не само в естетическо, но и в персонално модно изживяване.



Водещ на вечерта бе Ипек Бюлентова, която с елегантно присъствие и професионализъм допринесе за цялостната атмосфера на събитието. За визията на моделите в грима се погрижи гримьорът Ивет Димитрова, допринасяйки за завършения и изискан облик на всяка представена визия. Видеозаснемането на събитието бе реализирано от Videotours, които уловиха ключовите моменти и атмосферата на вечерта.

Със своята концепция и реализация, събитието утвърди IFC Multibrand Store като ключова платформа за представяне и развитие на български дизайнерски брандове в съвременен контекст.

International Fashion Connection Group продължава да изгражда устойчив мост между мода, изкуство и култура, създавайки среда, в която талантът не просто се представя – а се развива, подкрепя и утвърждава на международно ниво. 

 

 

17 Коментара

Бивш от МВР76

преди 15 часа

ХотАрена. Че преди време на снимка по ти ви гледах Гнусната Мангалка, че майката(била таковата при нелеп инцидент като вече е при рамзес втори) на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА роксана певица от гнусната чалга че таков К..Ю..Н..Е..Ц е била. Най много се радвам, че Майка ми е Бяла и Симпатична Българка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

Мангалката дойчева

преди 15 часа

Не съм Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали.

Бивш от МВР76

преди 12 часа

Сите Гнусни и Чистокръвни Мангали, че тоя филип кръстев, че тоя здравко димитров, че тоя асен митков преминаха през "отборо на народо левски спартак". КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

