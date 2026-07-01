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Не всяка коса е подходяща за треси: как да изберете правилния метод за удължаване

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Румен Димитров
98
Не всяка коса е подходяща за треси: как да изберете правилния метод за удължаване

Румен Димитров
98

Удълженията за коса отдавна не са просто начин да получите повече дължина. Днес те са професионално решение за повече плътност, красив цвят, естествено преливане и самочувствие.

Но има една истина, която често остава неразбрана – не всяка коса е подходяща за треси.

В салон Магама винаги започваме с консултация. Защото всяка коса има различна структура, плътност и нужди, а правилният избор на метод е гаранцията за красив и дълготраен резултат.

Кога препоръчваме треси?

Тресите са чудесен избор за дами, които искат повече плътност и дължина, но предпочитат решение, което лесно може да се поддържа.

Особено практични са тресите с шнолки, защото могат да се поставят и свалят по всяко време. Това ги прави идеални за специални поводи, ежедневна употреба или за жени, които не желаят постоянно поставени удължения.

Тресите са подходящи когато:

  • искате мигновена дължина;
  • желаете повече обем в краищата;
  • косата ви е достатъчно гъста, за да прикрие редовете;
  • обичате да променяте визията си според случая.

Те са отличен избор и за клиентки, които искат първо да свикнат с удълженията, преди да преминат към постоянен метод.

А кога избираме Butterfly треси?

Butterfly тресите са най-новото поколение треси за трайно поставяне и се различават значително от традиционните.

Те са изключително тънки, леки и почти незабележими. Това позволява косата да пада свободно и естествено, без усещане за тежест.

Този метод е подходящ за жени, които:

  • искат максимално дискретно поставяне;
  • носят косата си често вързана;
  • желаят повече комфорт при ежедневно носене;
  • търсят естествена плътност без обемисти редове.

При правилно поставяне Butterfly тресите практически се сливат с естествената коса.

Кога не препоръчваме треси?

Колкото и да харесваме този метод, има случаи, в които не бихме го препоръчали. Нашата цел е не просто да поставим удължения, а да запазим здравето на вашата естествена коса.

Ако косата е изключително фина, силно изтощена или склонна към накъсване, тресите могат да натоварят допълнително косъма. В подобни случаи най-често препоръчваме кератинови кичури, които се разпределят индивидуално и позволяват много по-прецизно натоварване на косата.

Също така, ако косата е прекалено къса или има силно оредяване в определени зони, ще предложим друг метод или комбинация от техники, за да постигнем красив и естествен резултат.

За нас най-важното е косата да остане здрава. Затова понякога най-професионалният отговор не е "Да, можем", а "Нека изберем по-подходящо решение".

Затова в салон Магама не избираме най-популярното решение, а това, което ще бъде най-доброто за вас. Нашата цел не е просто да поставим удължения, а да създадем коса, която изглежда естествено, носи комфорт и ви кара да се чувствате уверени всеки ден.

Истинската красота започва с професионалната консултация и правилното решение.

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