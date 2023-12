Още повече забавления и възможности за печалби с WINBET Plus https://hotarena.net/lubopitno/oshte-poveche-zabavleniia-i-vazmojnosti-za-pechalbi-s-winbet-plus-2 HotArena.net

Много изненади и награди за регистрираните потребители на winbet.bg





Възможностите за още забавления и повече допълнителни печалби за регистрираните потребители на сайта winbet.bg се увеличават с новата програма за лоялност WINBET Plus, единствена по рода си на българския пазар.

За участие в WINBET Plus не е необходима отделна регистрация. С програмата потребителите на сайта имат възможност да спечелят допълнителни кеш бонуси, безплатни завъртания за хитови слот-игри (free spins) и безплатни залози (free bets), както и изненадващи предметни награди.

В зависимост от игралната си активност, потребителите на сайта ще получават точки, като залози на обща стойност 100 лв. на включените в WINBET Plus слот-игри и LIVE казино маси и шоу-програми или залози на стойност 30 лв. за Спорт, eSports и Виртуални спортове ще носят на всеки потребител по 1 точка.

Потребителите могат да получат допълнителни точки чрез участие в мисиите, които WINBET Plus ще предложи на всеки потребител, както и с участие в безплатния турнир за футболни прогнози Match Plus. Колкото повече точки събере потребителят, толкова по-високо ще бъде неговото WINBET Plus ниво и съответно ще има достъп до по-атрактивни предложения за бонуси, както и за скрити мисии.

Постиженията на потребителя – достигнато ниво, получени значки, наличните мисии и мини-игри, както и точките, които могат да се използват за обмяна в Магазина на програмата са видими непрекъснато в менюто на WINBET Plus, a в Пощата на програмата той ще открие своите съобщения с полезна информация за нейните възможности и нови предложения.

Получените точки ще могат да се използват по усмотрение на потребителя, като се „обменят“ в магазина на WINBET Plus за предпочитания бонус или предметна награда. Друга възможност е участието в мини-игрите на WINBET Plus, в които могат да бъдат спечелени както безплатни завъртания, безплатни залози или кеш бонуси, така и още точки.

Удоволствието от WINBET Plus се допълва от възможностите за персонализиране на аватара на потребителя, както и от значките, които потребителят ще получава при покриване на изискванията за пет нива в програмата и които ще му донесат още точки, т.е. още възможности за допълнителни печалби.

Пълните правила и условия на WINBET Plus са на сайта winbet.bg.

WINBET предлага над 1700 вълнуващи онлайн казино игри и LIVE казино шоупрограми и маси от 23 водещи доставчици на качествено съдържание, някои от които ексклузивно за българския пазар на всички регистрирани потребители на сайта winbet.bg.

На сайта се предлагат и над десет вида джакпотни системи – най-много от всички лицензирани оператори у нас, което превръща WINBET в оператора с най-разнообразните и богати на възможности за печалба предложения за българските потребители.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.