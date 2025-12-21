Рачков се оплака от Мария Игнатова, не му готвела

Последни
Димитър Рачков и Мария Игнатова имаха връзка в продължение на 8 години, но днес имат други хора до себе си.

Понякога обаче професионалните им пътища все още се засичат. Такъв е случаят и сега - тя е част от журито на предаването „Пееш или лъжеш”, а той е негов водещ. Закачките между двамата не липсват и, както обикновено, повечето са по сценарий.

В последния епизод на шоуто Рачков се ожали, че по време на дългогодишните им отношения Мария никога не му е готвила. „Готви само на Нойзи!”, пошегува се актьорът, намеквайки за настоящия съпруг на блондинката - Ивайло Нойзи Цветков. Игнатова не му остана длъжна и веднага го обвини в лъжа. „Как лъжеш само! Аз много обичам да готвя!”, отвърна тя с усмивка.

 

 

