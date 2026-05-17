Азис си носи домашни сандвичи

Азис си носи сандвичи от вкъщи, за да си хапне, ако внезапно огладнее, а пък няма откъде да си купи хубава храна.

Освен това, Кралят на попфолка е почитател на домашната кухня. Феновете му знаят това добре, понеже хитовият изпълнител често споделя в социалните мрежи рецепти и видеа, в които показва как приготвя различни ястия. Азис изненадва и с тънкости в кухнята, до които сам е достигнал или пък е научил.

Наскоро Кралят на попфолка се появи с домашен сандвич в пликче и в кулинарното състезание „Хелс Китчън“ по Нова тв. Шеф Виктор Ангелов го хвана, че похапва тайно и веднага му взе сандвича. Азис опита да се оправдае през смях, но напразно. Стана ясно, че не е бил сигурен дали ще му сервират храна в предаването и затова се е подсигурил със сандвич. В него имаше домашна лютеница, приготвена от лелята на певеца, сирене и френска шунка. „По-извратен си, отколкото си представях“, заяви шеф Виктор Ангелов, когато разбра какви продукти Азис е използвал. Щом го опита обаче, топ готвачът одобри комбинацията. Даже си запази остатъка от сандвича за по-късно.