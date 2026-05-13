БОМБА: Рачков под въпрос за финала на "Капките"

Любимият водещ геройски издържа до края на шоуто, въпреки че не беше добре

Димитър Рачков е водил с температура полуфинала на "Капките", разбра "България Днес". Самият актьор го потвърди.

"Нормални неща за този период от годината са да хвана простуда или грип. Нищо плашещо не е, вдигнах температура, да, и всичко е нормално. Благодаря за вниманието към мен и предаването."

Това каза пред "България Днес" любимият водещ на малки и големи Димитър Рачков, чието поведение в предаването вчера бе по-коментирано и от представянето на участниците в нета.

Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро. Снимка: Нова тв

"Ох, какво му стана, миличкият, вижте как е побелял, не се и усмихва, няма я онази подскачаща енергия от него, а чувството му за хумор хич го няма. Не искам такъв Рачков", започна темата във фейсгрупата на "Като две капки вода" Марина Лесова. Думите й предизвикаха вълна от реакции в подкрепа на водещия. "Здравето е по-важно от рейтинга. Трябваше да го оставят да си почива, вместо да се натоварва под прожекторите", гневяха се феновете на водещия.

В края на предаването актьорът наистина излезе от кадър, а колегата му Герасим Георгиев-Геро пое щафетата и започна да води по-активно.

В един момент Рачков се появи пред камерите и обяви, че е вдигнал температура.

"Какво да се прави, рисковете на живото предаване", каза видимо отпаднал актьорът и спечели аплодисментите и подкрепата на жури, публика и участници. Въпреки неразположението актьорът стисна зъби и успя да се събере до края на живото предаване, което приключи минути преди полунощ.

Димитър Рачков е известен с това, че е истински професионалист и винаги излиза на сцена дори когато не се чувства добре. Това се е случвало неведнъж, а той е един от малкото актьори, които успяват да превърнат дори собственото си неразположение в част от сценария, шегувайки се със здравеопазването или със своята "старост".

Актьорът е имал проблеми с гласа, бил е и с леки контузии, получени по време на репетиции, както и с болки в кръста, но никога не е бил сменян от колега или да е отменил представление.

Рачков често казва в интервюта, че най-големият му страх е да разочарова хората, които са пътували и са си купили билети месеци по-рано. За него сцената е "най-доброто лекарство", въпреки че лекарите често го съветват да почива.

Колкото до големия финал на Сезона-Слънце на "Като две капки вода", се очертава той да бъде грандиозен. На живо пред 12 000 души звездните участници ще покажат последните си образи, борейки се за титлата Най-добър имитатор. Традиционно те сами избират кого да пресъздадат - Емилия ще бъде Паша Христова, Алекс Раева ще изпълни Мадона, Иво Димчев ще имитира Васил Найденов, Дънди ще се превъплъти в AC/DC, Борис ще сложи костюма на Елвис Пресли, Симона ще влезе в света на Кристина Агилера, Виктор ще пее като Джеймс Браун, Пламена ще бъде Лили Иванова, а Весела Бабинова ще се превърне в Лейди Гага.

"Много се надявам да се оправя до финала на "Капките" на 18 май", каза още кралят на живото предаване Димитър Рачков.

И публиката очаква това - отново да излезе на сцената и да "изяде" пространството, както само той си може.