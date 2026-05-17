Гласят Юлиан Костов за „Капките” догодина

Юлиан Костов е първият кандидат за участник в предстоящия догодина 15-и сезон на шоуто „Като две капки вода”.

Актьорът се появи с имитация на Еминем на полуфинала да предаването на Нова тв и спечели много фенове. „11 точки за Костов!”, възторжено започнаха да коментират зрители в социалните мрежи.

Говори се, че участието му не е случайно, а е нещо като тест за догодина, когато се очаква шоуто да продължи. Това се прави често в нашите телевизии, които са свикнали да работят с едни и същи лица. Преди да включат някой нов, го викат като гост звезда. Ако публиката го хареса, му предлагат договор за предстоящ сезон.