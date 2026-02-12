Панайот Панайотов: "Евровизия" е едно голямо нищо!

Изпълнителят на "Момчето, което говори с морето" изрази мнението си за песенния конкурс:

"За мен "Евровизия" е едно много излишно мероприятие, защото не дава нищо като музика на драгия слушател и зрител. Аз го оценявам като един много сложен цирков номер, защото еквилибристиката и гимнастиката заемат челно място там. А музиката, на която аз съм роб и обожавам, остава на много заден план. И това мен ме отблъсква".

Панайот Панайотов сподели също, че няма личен фаворит в конкурса, независимо дали от селекцията или не. Според него на наистина достойни изпълнители от този музикален формат не отдават нужното уважение, пише Ретро.

