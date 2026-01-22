Папи Ханс: Близките ми не харесаха последното ми парче, било много тъжно https://hotarena.net/lubopitno/papi-hans-blizkite-mi-ne-haresaha-poslednoto-mi-parche-bilo-mnogo-tazhno HotArena.net

Папи Ханс се оплака, че близките му не харесали последното му парче. "Било много тъжно", уточни поп звездата. Въпреки това певецът решил, че песента е важна за него като израз на светоусещането му, и пуснал клип към него, пише България Днес.

Синът на покойния преподавател в СУ - професора англицист Владимир Трендафилов, и писателката Кристина Димитрова е бил критикуван неведнъж и от родни меломани за депресарското звучене на някои от песните му.

Изпълнителят обаче подминавал несъстоятелните им според него претенции и дълбаел в правилната по негова преценка посока.