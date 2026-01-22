Папи Ханс: Близките ми не харесаха последното ми парче, било много тъжно

Папи Ханс се оплака, че близките му не харесали последното му парче. "Било много тъжно", уточни поп звездата. Въпреки това певецът решил, че песента е важна за него като израз на светоусещането му, и пуснал клип към него, пише България Днес.
Синът на покойния преподавател в СУ - професора англицист Владимир Трендафилов, и писателката Кристина Димитрова е бил критикуван неведнъж и от родни меломани за депресарското звучене на някои от песните му.
Изпълнителят обаче подминавал несъстоятелните им според него претенции и дълбаел в правилната по негова преценка посока.