Папи Ханс с първо шоу в Берлин

След като пренаписа историята на личната си кариера и събра близо 15 000 души в столичната зала „Арена 8888“ в края на май, Папи Ханс подготвя и първи гастрол в Берлин. Домакин на бутиковото събитие на 17 ноември ще бъде емблематичният клуб Maschinenhaus in der Kulturbreuerei.

Изборът на локация не е случаен - залата предлага ограничено пространство за около 200 души, което гарантира напълно различен формат на общуване между артист и публика, пише Телеграф.

Организаторите споделят, че билетите за събитието в Берлин, разпространявани в платформата на Articket, вече се радват на засилен интерес на цени между 40 и 50 евро. Концертът ще бъде строго за лица над 18 години, а концепцията залага на „изповед и свързване“ - същите мотиви, които превърнаха Константин Трендафилов, както е истинското му име, в любимец на българската публика. Настоящото лято се очертава като едно от най-динамичните за изпълнителя.

Папи Ханс стартира мащабна клубна и фестивална обиколка, която ще премине през ключови летни дестинации по Черноморието.

Феновете ще могат да го видят на живо на плажа в Балчик в края на юни, както и по време на горещите августовски партита в Бургас и Варна. Кулминацията на сезона в България ще бъде традиционният и дългоочакван „Белият концерт“, планиран за 3 септември на сцената на Sofia Summer Fest в Южния парк.

Тези събития предлагат на публиката много по-интимно и акустично преживяване, контрастиращо с мащаба на столичната зала, но носещо същия емоционален заряд.