Последно лятно намаление от гранда на градинското обзавеждане SuperMebeli.bg

Отдавна е ясно, че мястото на хубавия интериор не е само между четири стени. Модерните кафенета, изисканите ресторанти и най-нашумелите плажове отдавна диктуват новата мода – градинските мебели и бохо стилът вече са еталон за класа и стил. Сега обаче идва голямата новина: от 22 август до 30 септември онлайн магазинът SuperMebeli.bg предлага -15% на абсолютно всички мебели в категориите „Градински мебели“ и „Boho стил“. Тези, с които SuperMebeli е обзавел не едно и две популярни заведения.

Това не са просто мебели. Това е атмосферата, която превръща едно заведение в място, за което всички говорят. И не само в България – с тях вече са обзаведени популярни заведения в Кипър, Гърция и Румъния. Същата атмосфера вече може да влезе и във всеки дом. Представете си – в двора ви изведнъж се появява уютът на луксозен плажен бар, в градината – елегантността на бутиково кафене, а на терасата – изтънченият релакс на любимо крайбрежно заведение. Точно този ефект носят модерните комплекти от SuperMebeli.bg.

Сред предложенията откриваме всичко, което диктува новите тенденции в outdoor дизайна: елегантни градински дивани и фотьойли, които съчетават удобство и устойчивост; маси за кафе с изчистени линии и впечатляващо издръжливи плотове; столове, които издържат на всякакви климатични условия, без да губят своята класа; както и нестандартни бохо маси от дърво, които придават артистичен почерк и усещане за уникалност.

Boho колекцията е особено магнетична – комбинация от естествени материали, артистичен дух и морска лекота. Това е стилът, който виждаме в любимите заведения по плажните алеи на Черноморието, в космополитните курорти на Кипър, в артистичните квартали на Букурещ и в живописните гръцки острови. Сега той е достъпен за всеки – и то с гарантирана отстъпка.

Още един силен коз на SuperMebeli.bg е, че всички мебели са налични на склад. Това означава, че не говорим за изнервящо чакане с месеци, а за светкавична доставка в рамките на 2-3 дни. Избирате днес, обзавеждате утре – и вече сте собственик на кът за отдих, който прилича на сцена от лъскаво списание.

Времето за чудене е минимално, защото промоцията е валидна само до 30 септември. -15% на мебели, които вече са запазена марка за най-популярните ресторанти и плажове в България, Кипър, Гърция и Румъния – а сега могат да превърнат и вашия дом в място, за което всички ще говорят.

SuperMebeli.bg не просто предлага мебели. Той предлага естетика, класа и начин на живот, които до вчера бяха запазени само за модерните заведения, а днес могат да бъдат част от личното ви пространство.