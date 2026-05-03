Приятелите на Искрен Пецов оплакаха жив баща му

Искрен Пецов потъна в траур, научи „Уикенд” от първа ръка. Певецът загуби родителя си Петър Пецов в сряда сутринта, но още във вторник заваляха съболезнования от цялата страна. Приятели на латинопартизанин №1 започнаха да оплакват таткото, докато възрастният мъж все още бе жив.

95-годишният герой на социалистическия труд закъса със здравето преди няколко седмици и беше приет в Правителствена болница. По Великден настъпи подобрение в състоянието му, но после ситуацията отново стана критична. На 28 април дядо Петьо, както го наричаше приживе снаха му Диди Дрингова, бе на границата между живота и смъртта, затова притесненият син отправи призив в социалните мрежи: „Молете се за баща ми! Молете се да живее!”. Уви, мнозина изтълкуваха погрешно вопъла като съобщение за смърт и изказаха съчувствие с фрази от рода на „Лека му пръст!”, „Да почива в мир!” и „Мир на праха му!”. Злокобните коментари принудиха Искрен да изтрие публикацията си още същата вечер, но дяволът вече бе дръпнат за опашката...

Покойният Петър Пецов е бивш зам.-министър на просветата от времето на Тодор Живков. Благодарение на високата длъжност на баща си изпълнителят на „Кайман” успял да завърши Френската гимназия - ръководството било нарочило за изключване артистичния младеж, но в крайна сметка го пожалило.

„На провеждан в училище фестивал на художествената самодейност, трябваше да изиграя скеча „Разходка”, в който героят ми се усамотява по нужда зад едно дърво. Не се посвених да изпълня буквално сценария и демонстрирах облекчаване на сцената. Публиката изпадна в еуфория, но директорът реши да ме отстрани от повереното му школо. Спомням си как крещеше в истерия: „Ти ми се изходи на авторитета!”. Добре че баща ми беше министър, та ми се размина”, връща лентата назад опечаленият Искрен.

Проф. д-р Пецов е и ексректор на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Дълги години е бил и шеф на издателство „Народна просвета”. Всички го описват като човек с благ характер.