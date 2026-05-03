Георги с ланците грабна на изборите 3500 преференции

Георги Марков от „Биг Брадър 2024”, не успя да стане депутат на 19 април, но няма да се отказва от политиката.

Ромът с ланците постигна добър личен резултат на вота, което го мотивира през 2027-а отново да е кандидат за власт.

„По-миналата неделя хората ми гласуваха доверие и получих 3500 преференции. Разминах се с депутатското място само защото партията на Доган, която ме издигна, не прескочи 4-процентовата бариера. Но нищо, всяко зло за добро. Догодина ще участвам в изборите за кмет на родното ми село Карлуково”, сподели пред наш репортер пеещият риалити герой. И допълни, че в момента е в къщата си в Гърция, където ще релаксира десетина дни.