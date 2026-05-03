Георги с ланците грабна на изборите 3500 преференции

Румен Димитров
2282
Георги Марков от „Биг Брадър 2024”, не успя да стане депутат на 19 април, но няма да се отказва от политиката.

Ромът с ланците постигна добър личен резултат на вота, което го мотивира през 2027-а отново да е кандидат за власт.
„По-миналата неделя хората ми гласуваха доверие и получих 3500 преференции. Разминах се с депутатското място само защото партията на Доган, която ме издигна, не прескочи 4-процентовата бариера. Но нищо, всяко зло за добро. Догодина ще участвам в изборите за кмет на родното ми село Карлуково”, сподели пред наш репортер пеещият риалити герой. И допълни, че в момента е в къщата си в Гърция, където ще релаксира десетина дни.

