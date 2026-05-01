Задържаха и Ибрахим Челиккол за наркотици

Красавецът Ибрахим Челиккол (“Черно-бяла любов", „Имало едно време в Чукурова") е поредната звезда в Турция, която страда от полицейските акции срещу разпространението на наркотици, пише Супер магазин.

Преди дни актьорът бил отведен от служителите на реда за даване на показания и проби заедно с още 11 негови колеги от турския шоубизнес. Съдебномедицинската експертиза показва, че в косата на Ибрахим са открити данни, че є употребявал кокаин, при това системно.

Преди обявяването на резултатите Челиккол заяви: „Изпълних гражданския си дълг и сътрудничих на разследващите. Нямам никаква връзка с престъпни организации или дейности. Никога през живота си не съм употребявал наркотици". След излизането на докладите от лабораторията неговият адвокат обяви публично, че ще оспори резултатите и ще изиска повторна експертиза, тъй като те „не отразяват истината".

„Разпространението на невярна и подвеждаща информация дълбоко наранява мен и семейството ми. Моля обществеността да се доверява само на официални съобщения от съдебните органи, а не на социалните мрежи. Продължавам работата си по текущите проекти с чиста съвест. Моят фокус остават професията ми и тези, които ме подкрепят", коментира актьорът. За момента единствената мярка за неотклонение, която му е наложена, е забрана за напускане на страната.

В турската преса се появиха информации, че продуцентите на сериала „Лекар в друг живот", в който Ибрахим изпълнява главната мъжка роля, обмислят неговото отстраняване. По-късно обаче е взето решение поредицата да бъде официално финализирана заради въпросния скандал със звездата, и заради ниския й рейтинг.