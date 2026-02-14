Рачков на маникюр при жена си

Последни
Димитър Рачков си направи маникюр при любимата си жена Вики, става ясно от снимка, която самият той публикува в социалните мрежи.

„Така изглежда човек, поставен в неестествена за него среда“, написа актьорът с чувство за хумор. Той се подготвя за първия си ден като водещ на Като две капки вода и явно е решил да обърне внимание и на външния си вид.

Ноктите му са изрязани и оформени, а плочката е старателно поддържана. От месец насам Вики има нов салон за красота, който двамата откриха заедно. Именно на откриването Митко ѝ предложи брак — жест, който трогна всички присъстващи.

