Ромеото Виктор от „Биг Брадър” си резервира гадже за наесен

Нашумелият покрай „Биг Брадър 2024” бургаски Ромео и бръснар Виктор Ангелов ще си има ново гадже наесен. Риалити героят още отсега си знае коя ще е дамата, с която ще дели покрив и постеля от септември насетне.

„До неотдавна си мислех, че съм открил голямата любов и няма да ми се налага да търся друга. Когато обаче заминах за Приморско, за да отворя летния си barber shop, отношенията с жената до мен закуцаха. Разделихме се без драми, а малко след това се запознах със скромна девойка, която страшно ми допадна. Оказа се, че и тя току-що е скъсала с приятеля си. Решихме да започнем връзка, но не веднага, а след няколко месеца, та да имаме време да се подготвим психически. В момента момичето е в София, а аз съм на морето”, сподели мачото пред репортер на „Уикенд”. И допълни, че се чувства готов да създаде семейство и се надява на венчилото да му се случи скоро.