Шеф Манчев преби с тиган готвач от Пловдив

"Значи, като взема един тиган, ей така у главата... Бам! Ще ти плясна една!"

С тези думи изригна шеф Манчев в днешния епизод на "Кошмари в кухнята" по Нова. Отнсе го готвач на име Пламен. Лоша храна, демотивиран персонал и салон, който мирише на пържено ще завари гуруто. Той пристигна в ресторант в центъра на Пловдив, за да помогне на семеен бизнес, в който комуникацията между собствениците и персонала отсъства. Ситуацията е толкова тежка, че клиенти вече почти не са останали.

Насред римския стадион на Филипопол се намира заведение, което отворило врати още през 70-те години на миналия век. Било е толкова известно, че за да го посетиш, е трябвало да се редиш на опашка. През годините помещението е било сладкарница, дискотека, компютърен клуб и какво ли още не...

"Буквално това е сърцето на Пловдив. Всички туристи преминават от тук. Даже съм чувала сравнения, че и в Рим няма такова място", хвали се собственичката на ресторанта. От две години негови собственици са братовчедите Руска и Божидар, които се опитват да върнат старата му слава. Обектът се води собственост на общината. "Кандидатствах на търг и го спечелих. Хвърлили сме доста средства. Направено е професионално, няма нещо, което да не е, както трябва", убеден е Божидар.

"В центъра на Пловдив трябва да си просто перфектен", констатира шеф Манчев.

"Много от продуктите изхвърляме, просто няма клиенти. Много е жалко положението", оплаква се готвачката Ани". Шеф Манчев първо критикува салатата "Цезар" на заведението: "Не е овкусена добре, чинията не е подходяща". Топкулинарят беше недоволен и от това, че скаридите са необелени и трябвало да се омаже. "Да със скаридите сгафихме", признават от кухнята.

"Това ви е най-скъпото нещо, а изглежда като най-евтиното. Бих се почувствал прецакан и никога повече няма да се върна тук", продължава да беснее шеф Манчев относно порция с телешко.

"Свикнал е на висок стандарт шеф Манчев. Примерно ако си бил с по-хубави жени и дойде някоя грозна, ти няма да я искаш", сравнява положението готвачът Пламен.

"Много ми е мъчно като гледам такъв потенциал и да не се използва", ядосан е Манчев.