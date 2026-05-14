Снахата на великия илюзионист: Мистер Сенко беше като калкулатор

С ум точен като бръснач бил надарен великият български илюзионист Мистер Сенко. Въпреки че учи само до четвърто отделение, великият магьосник бил безпогрешен стане ли въпрос за математика, пише България Днес.

В София в парка на НДК бе представена изложба в чест на фокусника. На експозицията изложиха оригинални плакати и архивни материали от журналиста и колекционер Драгомир Драганов.

Събитието бе особено емоционално за Стефка Карайончева (съпругата на единствения син на Сенко), която пази мили спомени за големия човек отвъд образа на Мистер Сенко.

Красивата изложба бе проведена само два дни преди премиерата на документалната лента "Семката, филм за Мистер Сенко" посветена на 120 години от рождението на Евстатий Христов Карайончев, както е истинското име на легендата.