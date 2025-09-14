Тони Стораро не лети със самолет, страда от аерофобия

Тони Стораро може да е много успешен на сцената, но има една битка, която все още не е спечелил - не може да преодолее страха си от летене. Той не пътува със самолет, защото му прилошава. По този повод изпълнителят разказва и интересна история.

Преди десетина години цялата фамилия, водена от сина му Фики, тръгва към бляскавия Дубай. Билетите са купени, багажите - събрани, настроението - приповдигнато. Точно преди качването на самолета обаче Стораро решава: „Дотук, аз няма да летя!” и остава на родна земя. Аерофобията му надделява над изкушението да види пустинните палати и луксозните молове. Така вместо арабски приключения, той избира спокойствието на дома си, доказвайки, че дори „човекът глас”, както го наричат феновете, има слабости. Историята отдавна е семеен анекдот, а Тони я разказват с усмивка, въпреки че тогава хич не му е до смях.