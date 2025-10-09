Тотална трансформация след химиотерапия в салон Магама

Всяка жена, преминала през химиотерапия, носи в себе си изключителна сила.

Тази сила заслужава да се види – в погледа, в усмивката, в начина, по който отново усеща себе си. Косата е част от това усещане. Тя е символ на женственост, увереност и ново начало.

Когато косата започне да расте отново

След терапията косата постепенно се възстановява – при някои жени равномерно, а при други остават зони, където не пораства или е по-тънка и чуплива. В този момент идва нашата мисия – да помогнем всяка дама да се почувства отново красива и цяла.

В салон Магама имаме индивидуален подход към всяка клиентка, защото знаем, че всяка история е различна.

Комбинирани методи за естествена трансформация

За жените, които искат да оставят перуката в миналото и да се радват на собствената си коса, предлагаме комбинирани техники за възстановяване и удължаване.

Най-често съчетаваме кератинови кичури с тупе за цялостно завършване – решение, което осигурява напълно естествен вид и стабилно закрепване.

Минималната дължина на косата, необходима за поставяне на кичури, е около 5–6 см.

Това гарантира стабилност и комфорт при носене, без риск от увреждане на новоизрасналата коса.

Твоята нова визия – напълно твоя

Дължината, цветът и формата на новата прическа са изцяло твой избор.

Нашите специалисти ще ти помогнат да намериш най-подходящото решение според структурата на косата и формата на лицето.

Поддръжката на кичурите се извършва на всеки 4–5 месеца, в зависимост от темпото на растеж.

Бъди отново себе си!

Не чакай с години мечтата да се почувстваш отново жена – бъди такава още сега.

Запиши своя час в салон Магама и направи първата крачка към новата си визия и увереност.

0898 777 740

София, ул. Дамян Груев 46