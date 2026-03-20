Ученици разплакаха Веско Маринов

Веселин Маринов посети учениците от професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" в София, а те му изпяха един от неговите вечни хитове, пише Телеграф. Когато той пристига в гимназията учениците запяват с пълен глас и го развълнуват до сълзи. Той е раздал автографи и се е снимал с всеки, пожелал да запечата този вълнуващ момент. 

Веско е живял в същия квартал и има емоционална връзка с мястото. Дори и е играл на футболното игрище на училището.

Първоначално мечтата му била да стане учител, но животът го отвел в друга посока. Според него в живота няма случайни неща и когато е писано нещо, то ще стане. 

