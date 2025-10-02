Устата свари ракия - голям майстор се оказа!

Иван Динев-Устата свари ракията и се похвали, че с татко му са я докарали до 52 градуса. “Баща ми, да е жив и здрав, под 50 градуса изобщо не я признава за ракия", каза Устата.

Ракията е направена от мускатово грозде. Преди това сложили и малко вино от мерло, пише Телеграф.

Двамата с баща му са успели да влязат в нормата от 30 литра, която се изисква по закон.

„От 80-100 литра материал се получават по технологията на татко около 20 и няколко литра. Та затова си правя бъзик в един клип, които пуснах в социалните мрежи, че тези 30 литра не стигат.

“За седмица ли са, за месец, за година ли?! Едно семейство - мъж, жена, пораснал син, ги изпива спокойно тези литри за около месец. Но не трябва да се посяга на ракията. По времето на комунизма имало подобни ограничения, идвали вкъщи и търсили с вили в сламата къде са виното и ракията и прадядо ги е криел в тайници.”