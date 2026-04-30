Веселин Маринов: Вече и в любовта е водещ интересът

Любимецът на няколко поколения Веселин Маринов говори в тв ефира за музиката, носталгията по миналото и разочарованието му от съвременния дигитален свят. Певецът, който ще отбележи впечатляващите 45 години на сцена, разкри, че основното вдъхновение в творчеството му остава любовта, пише Ретро.

„Това е призвание на популярната музика, това е основното силно чувство, което провокира в музиката", категоричен бе той.

Маринов сподели още: „Аз не харесвам днешния свят, дигиталния му вид, отношенията, които изчезнаха между хората. Вече изчезнаха и чувствата между нас. Много ми е тъжно, че вече всичко е интереси. Когато бях дете, младо момче, тези неща не бяха така. Хората се събираха, ставаха приятели, сега всичко минава през призмата на кой кой е, дори в любовта, ако изобщо я има" обясни той и добави, че сега младежите са се втренчили в телефоните си и не говорят помежду си.