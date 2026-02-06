Последни
Веселин Плачков: Умирам от радост сред животните!

"Умирам от радост сред животните! Това е най-щастливият период в живота ми." Така с преливащо сърце се похвали талантливият актьор Веселин Плачков. От януари насам артистът се отдава на фермерския живот в голям резерват във Велинград. Там с волна душа той заздравява връзката си корените.

"Имаме 50 коня, лами и всякакви стопанства. Работата е доста, но ме зарежда", сподели за новата си мисия екранният Левски, пише България Днес. 

За всички притеснени, че Плачков изоставя кариерата си - това няма да се случи.

"Във Велинград е пълно със софиянци. Имаме зала за 1000 човека, където се правят доста представления и концерти. Животът ми с нищо не се е променил", задоволява любопитството на феновете си. 

