Веско Маринов пусна слънчевата си централа за 1 млн. евро

Ура! Любимият певец на Цветан Цветанов - Веселин Маринов, вече официално е част от така модерния напоследък бизнес със зелена енергия, установи проверка на „Уикенд”. От няколко седмици фотоволтаичната централа на естрадния трубадур, разположена край родния му Полски Тръмбеш, най-после работи.



От ранни зори хилядите соларни панели произвеждат по един мегават ток, с чиято продажба Маринов трябва да си върне направената инвестиция. А тя никак не е малка. Става дума за над един милион евро. Повечето от парите са банков кредит, за чието обезпечение изпълнителят на десетки шлагери, които през годините просълзяват бабичките, е заложил цялото си имущество.

Солидната инвестиция се прави от името на фирма „ПВ Маринов”. В дружеството певецът държи половината акции, а останалите са на врачанският енергетик инж. Евгени Стефанов. Първоначално централата трябваше да е с мощност мегават и половина, но липсата на достатъчно средства води до орязване на проекта с една трета. Отделно е и огромното забавяне. Издаването на всичките необходими разрешителни и лицензи, от безброй общински и държавни институции, отне на певеца цели пет години. Вероятно, ако приятелят му Цветан Цветанов още бе фактор в ГЕРБ, чиновниците нямаш да са така мудни. Ама ядец!

Дано поне Веско Маринов успее да се върне парите с продажбата на произведената електроенергия. Заради нароилите се стотици фотоволтаични централи, често в часовете между 8 и 17 часа борсовата цена на тока е между 10 и 15 евро за мегават. Има дори периоди, когато е отрицателна. В такива случаи собствениците на солари работят на загуба.

Дори и с намален обем, заради реализацията на проекта са безвъзратно затрити десетки декари плодородна земя. След покриването им със соларни панели върху нивите няма как да поникне и стръкче. Съдба, която имат стотици хиляди декари български ниви, паднали жертва на утопията за „зелен” преход и алчността на известни политици, бизнесмени и олигарси.





