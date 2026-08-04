След дълго отсъствие: Тризначката Любов се появи тайно в България

Прочутата блондинка обикаля столицата по женски с дъщеря си

Любов Станчева, известната тризначка от "Биг брадър", отново е на българска земя, писа "България Днес"!

Една от най-обсъжданите участнички в историята на риалити шоуто се появи изненадващо в София. Любов не тръби публично за прибирането си в родината. Дори напротив. Блондинката упорито пуска снимки от Гърция, но кратките истории в социалните й мрежи издават, че всъщност се разхожда из столицата. Компания й прави нейната дъщеря Виктория, с която прекарват хубави моменти заедно, далече от медийния шум.

Майка и дъщеря отидоха по женски на кино в един от софийските молове, като не пропуснаха да се поглезят и с голяма кофа пуканки. На следващия ден двете си направиха приятна разходка в центъра на града, като минаха покрай емблематичния храм-паметник "Свети Александър Невски", а след това се почерпиха с вкусен обяд в близко заведение. Малката Вики се наслаждава на вкусна супа, а известната й майка комбинира миди с бяло вино.

Това, което прави впечатление, е, че този път Любов е в София, а не в родния си Благоевград. Засега не е ясно колко дълго ще остане у нас и дали посещението й е временно, или е свързано с по-дълъг престой.

Последният път, в който Любов беше забелязана в България, беше през 2023 г. Тогава прочутата риалити героиня се върна от Лондон по повод кръщението на дъщеря си Виктория. Блондинката събра най-близките си хора за щастливото събитие. На семейния празник липсваха двете лели на малката и близначки на майка й - Вяра и Надежда. Церемонията се състоя в столичния храм "Света Неделя", а появата й отново предизвика интерес. Именно оттогава насам Любов рядко попада във фокуса на българските медии, докато животът й продължава основно във Великобритания. Именно след шумната си телевизионна слава Любов избра далеч по-тих живот, създаде семейство и се посвети на дъщеря си. Виктория е родена в Лондон през 2018 г., а тризначката постепенно се отдалечи от светлините на прожекторите. Вместо телевизионни скандали и риалити интриги днес профилът й в социалните мрежи е изпълнен предимно с моменти от личния й живот. Въпреки това интересът към Любов не стихва, тъй като историята на трите сестри продължава да бъде една от най-запомнящите се от ранните години на българския "Биг брадър".

Вяра, Надежда и Любов станаха известни именно чрез риалити формата, а трите сестри от Благоевград се превърнаха в истински телевизионен феномен. Впоследствие животът им пое в различни посоки, а отношенията между тях претърпяха истински крах. Според слуховете след победата си в третия сезон на шоуто сестрите се изпокарват за пари. За съжаление, съдбата на Вяра и Надежда е коренно различна. Двете се подвизават в Лондон от години, но не успяват да се установят стабилно. Често са засичани да просят, спят на улицата или в импровизирани подслони.