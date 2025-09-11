Запиши се в DBA „Лидерите на бъдещето“ – върховата степен в бизнеса https://hotarena.net/lubopitno/zapishi-se-v-dba-liderite-na-badeshteto-varhovata-stepen-v-biznesa HotArena.net

В свят, в който бизнесът се променя с невероятна скорост, обикновените управленски умения вече не са достатъчни. Необходими са визия, стратегическо мислене, иновации и силата да водиш хората отвъд границите на познатото. Именно тук се ражда DBA програмата „Лидерите на бъдещето“, създадена от Академия „Щастлив Живот“ под ръководството на д-р Стояна Нацева.

Какво е DBA?

DBA – Doctor of Business Administration е най-високата степен в света на бизнес управлението. Това е квалификация отвъд MBA, която дава не просто знания, а умението да създаваш нови модели, да управляваш промени на глобално ниво и да бъдеш признат международно като доктор в бизнеса.

Докато MBA развива основни управленски умения, DBA изгражда стратегически и визионерски лидери, които създават нови правила за успеха.

Защо „Лидерите на бъдещето“ е уникална програма?

✨ Международни акредитации – програмата носи печат на качество и е призната от най-големите акредитиращи организации в света (IPHM, IAO, HISTES, IAPTC). Това гарантира, че дипломата е валидна и престижна навсякъде.

✨ Мост между теорията и практиката – няма излишна академична бюрокрация. Всичко, което се преподава, е приложимо на момента в бизнеса, лидерството и управлението.

✨ Фокус върху трансформацията – програмата не просто учи, тя преобразява начина, по който виждаш бизнеса, лидерството и света.

✨ Лидери от бъдещето, а не от миналото – ние подготвяме визионери, които ще изграждат новите компании, новите структури и новите общества.

✨ Под ръководството на д-р Стояна Нацева – автор на 15 бестселъра, създател на 9 MBA програми, председател на Международната асоциация на треньорите и терапевтите, многократно призната от Forbes, Business Lady и международни организации като Будител на десетилетието и Глобален лидер в образованието и бизнеса.

Тази програма е резултат от десетилетия опит, стотици хиляди обучени хора и непрекъсната мисия да се създават нови стандарти за лидерство.

Кой може да се запише?

Предприемачи, които вече управляват бизнес, но искат да го изведат на международно ниво.

Мениджъри и ръководители, готови да влязат в борда на директорите и да водят глобални трансформации.

Консултанти, коучове и обучители, които търсят върховата титла в бизнеса, за да получат още по-голяма легитимация.

Защо да избереш именно тази програма?

Защото тя не е просто диплома. Тя е ключ към нова идентичност.

DBA „Лидерите на бъдещето“ е вашият личен скок към върха, към международното признание и към мястото ви сред най-влиятелните лидери на нашето време.

🌍 Време е да избереш – ще следваш ли старите пътища или ще се превърнеш в лидер на бъдещето?

Най-накрая България се нарежда на картата на световното бизнес образование!

За първи път на нашия пазар се предлага докторска степен по бизнес администрация (DBA) – на световно ниво, с международни акредитации и гъвкава европейска структура.

Стояна Нацева – доктор, автор на 15 бестселъра и създател на най-голямата в Източна Европа академия по коучинг „Академия Щастлив Живот“ – представя уникалната програма DBA „Лидерите на бъдещето“.

✨ Това е програма, каквато досега нямаше в България.

✨ Това е образование, което вече се предлага отдавна на Запад на цени от десетки хиляди евро, а тук е достъпно и приемливо, без компромис с качеството.

✨ Това е шанс дипломирането да се случва на европейска сцена – в Прага, където вече тържествено изпратихме стотици MBA възпитаници.

След огромния успех на MBA програмите на Академия „Щастлив Живот“, най-накрая идва ред и на върховата степен в бизнеса – DBA.

Това е образование на бъдещето – гъвкаво, практично, международно признато и изцяло съобразено с нуждите на съвременните лидери.

Защо DBA „Лидерите на бъдещето“?

Първата в България DBA програма с международни акредитации.

Европейско и световно ниво на обучение.

Гъвкава структура – теория + практика, без излишна академична тежест.

Международно дипломиране в Прага.

Приемливи цени в сравнение със Западна Европа и САЩ.

Пряка връзка между знание и реални бизнес резултати.

🌍 Това не е просто диплома. Това е нова идентичност – да бъдеш сред онези, които изграждат бъдещето на бизнеса.

👉 DBA „Лидерите на бъдещето“ – сега вече и в България.

