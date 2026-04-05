Засрамиха Геро в „Капките”

Засрамиха Герасим Георгиев-Геро в шоуто „Като две капки вода”, което води в ефира на Нова тв с колегата си Димитър Рачков. Конфузната ситуация възникна покрай видео, което беше пуснато по повод 23-тия рожден ден на емблематичното предаване „Господари на ефира”. След като години наред беше лидер в тв ефира, днес предаването има само онлайн версия.

„Само извинявай, аз в това видео с кой съм? Да не стане неудобно нещо. Горе-долу коя година е?”, възкликна Димитър Рачков, когато продуцентът на „Господарите” Джуди Халваджиян обяви, че е подготвил видео с моменти „зад кадър” от предаването. Докато Геро се заливаше от смях, Рачков гледаше към годеницата си в публиката – Виктория, която е била адреналинка в „Господарите”. Тя се усмихваше широко, както винаги, и клатеше глава наляво-надясно. За всички беше ясно какви бяха притесненията на Рачков – да не би сред кадрите да има и такива от времето, в което водеше предаването с Мария Игнатова, с която имаха романтична връзка.

За щастие такива не бяха показани, но пък бяха включени кадри, от които на Геро вероятно му стана неудобно. В показания откъс той води с колегата си Малин Кръстев пореден епизод на „Господарите”, Изведнъж Геро прави пауза и се хваща за корема. „Опа!”, възкликва той. „Какво?”, пита Малин. „Кор-кор-кор! Червата! Ох, ударих една содичка преди...”, каза Геро, но не довърши, защото се чу странен звук, приличащ на отделяне на газове, при което той скочи прав. „Айде, бе!”, ухили се Малин и също стана.

След края на видеото, Геро не коментира точно този откъс, а направи коментар за тогавашната си визия. „Обаче как си тежа на мястото! Как пълня екрана! Аз съм би голям сладур тогава!”, възкликна актьорът, който отслабна драстично, след бариатрична операция.