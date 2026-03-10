Последни
Юксел Кадриев възпя любимата си за 8 март

HotArena.net
В дълбоките води на любовната поезия нагази на 8 март Юксел Кадриев, видя „България Днес“, като и в следващите дни женският празник продължава да му държи влага.

Телевизионерът, който от няколко години се изявява в социалните мрежи и като поет, посвети нежна балада на „дамата на сърцето си“ - красивата брюнетка Венцислава Велчева.

„Бъди все така прекрасна и истинска!“, пожела на избраницата си влюбеният като юноша Кадриев. В стихотворението новинарят многократно споменава „сърце”, „очи, вперени в него“ и други познати до болка атрибути на сантименталната лирика.

